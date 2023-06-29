Boksta Paris için kotaları aldık

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın boks branşı kadınlarda Busenaz Sürmeneli, Gizem Özer, Hatice Akbaş ve Tuğrulhan Erdemir yarı finale yükselerek madalyayı garantilediler ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde ettiler. Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, çeyrek finalde ev sahibi Polonya'dan Aneta Rygielska'yı yenerek yarı finale yükseldi. Busenaz, hem madalyayı garantiledi hem de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı. Gizem Özer ise 60 kilo çeyrek finalinde Ukrayna'dan Hanna Okhrei'yi mağlup ederek yarı finalist oldu. Milli sporcu kariyerinde ilk kez olimpiyatta yer almaya hak kazandı. Erkekler 51 kiloda ise Samet Gümüş, çeyrek finalde İspanya'dan Martin Molina Salvador'u yenerek yarı finale yükseldi. Madalyayı garantileyen milli sporcu, finale yükselirse olimpiyat kotası elde edecek. Türkiye'nin şu anda 6 altın, 7 gümüş, 13 bronz madalyası var. Milli boksörlerin almayı garantilediği madalyalarla toplam sayı 32'ye ulaştı.