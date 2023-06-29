İzmir’de festival voleybol şenliği

İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2022-2023 Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonaları, küçük kızlar ve midi erkekler müsabakalarıyla sona erdi. Fuar İzmir'de ilki 17-22 Mayıs'ta oynanan şampiyonalarda önceki gün küçük kızlar ve midi erkeklerde final mücadeleleri gerçekleştirildi. Küçük kızlarda ilk 3 sıra Eczacıbaşı, Vakıfbank ve Galatasaray'dan oluştu. Halkbank'ın birinciliği elde ettiği midi erkeklerde İstanbul Okyanus Koleji ikinci, Ziraat Bankası ise üçüncü sırayı aldı. Şampiyonalarda diğer kategorilerde ilk 3'ler şöyle oluşmuştu: Yıldız kızlar: 1. VakıfBank, 2. Eczacıbaşı, 3. Karayolları. Midi kızlar: 1. VakıfBank, 2. ES Voleybol, 3. Galatasaray. Yıldız erkekler: 1. Arkas Spor, 2. TVF Spor Lisesi, 3. İstanbul Büyükşehir Belediyespor. Küçük erkekler: 1. ES Voleybol, 2. Fenerbahçe, 3. Ziraat Bankası.