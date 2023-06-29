Liverpool’dan Mbappe için 300 milyon Euro

Premier Lig'e sansasyonel bir transferle girmek isteyen Liverpool, Fransız yıldız için çılgın bir teklif yapmaya hazırlanıyor. FIFA menajeri Marco Kırdemir PSG'den ayrılması gündemde olan Kylian Mbappe'nin yeni adresinin Liverpool olabileceğini öne sürdü. Daha öne yaptığı yazılı açıklamada kulübüyle 2024 yazında sona erecek kontratını uzatmayacağını duyuran Mbappe'nin PSG tarafından satılmak istendiğini dile getiren Kırdemir, Liverpool'un bu transfer için çok istekli olduğunu belirtti. Kırdemir yaptığı açıklamada Liverpool'un Mbappe'ye yönelik ilgisinin bir hafta içerisinde gündeme oturacağını belirtirken, "Liverpool Mbappe için Real Madrid ile rekabet etmeye hazır. Mbappe için 300 milyon Euro'luk bir servet ödemeyi düşünüyorlar" dedi. Mbappe'nin vereceği karar ise merakla bekleniyor.