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Haberler Spor Milan, Sportiello’yu kadrosuna kattı

Milan, Sportiello’yu kadrosuna kattı

Milan, Sportiello’yu kadrosuna kattı
İtalya Serie A ekiplerinden Milan, son olarak Atalanta forması giyen 31 yaşındaki kaleci Marco Sportiello'yu kadrosuna dahil etti. Kırmızı- siyahlılar, İtalyan oyuncuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Tecrübeli kaleci, geçtiğimiz sezon Atalanta formasıyla 15 karşılaşmaya çıkarken, 2 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Sportiello, Milan'da 57 numaralı formayı giyecek. 31 yaşındaki tecrübeli kaleci kariyerinde Seregno, Poggibonsi, Carpi, Fiorentina ve Frosinone gibi takımların da formalarını giydi.
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