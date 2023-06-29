Milan, Sportiello’yu kadrosuna kattı

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, son olarak Atalanta forması giyen 31 yaşındaki kaleci Marco Sportiello'yu kadrosuna dahil etti. Kırmızı- siyahlılar, İtalyan oyuncuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Tecrübeli kaleci, geçtiğimiz sezon Atalanta formasıyla 15 karşılaşmaya çıkarken, 2 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Sportiello, Milan'da 57 numaralı formayı giyecek. 31 yaşındaki tecrübeli kaleci kariyerinde Seregno, Poggibonsi, Carpi, Fiorentina ve Frosinone gibi takımların da formalarını giydi.