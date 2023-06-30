Ayberk harekatı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün genç yıldızı Ayberk Karapo yuvadan uçabilir. Siyah-beyazlı ekibin altyapısından yetişen ve oynadığı futbolla Avrupa'nın büyük ekiplerinin radarında olan Ayberk Karapo için yoğun bir trafik yaşanması bekleniyor. 18 yaşındaki savunmacı Süper Lig'den Galatasaray, Portekiz'den Porto'nun yanı sıra Alman, Fransız ve İtalyan kulüplerinin listesinde yer alıyor. Geride kalan sezonda 34 karşılaşmanın 33'ünde ilk 11'de forma giyen ve başarılı performansının yanında istikrarıyla da tam not alan Ayberk için devler adeta sıraya girerken, siyah-beyazlı kurmaylar ile 2027 yılına kadar sözleşmesi süren genç futbolcunun bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.

"HERKES KAZANACAK"

Dünya devlerinin, aynı zamanda U-21 Milli Takımı'mızın da formasını başarıyla giyen oyuncuyu detaylı şekilde izlettirdikleri bilinirken, siyah-beyazlı Manisa ekibinde kulüp başkanı Mevlüt Aktan, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aktan, "Sportif direktörümüz Nderim Nexhipi ve teknik direktörümüz Osman Zeki Korkmaz ile gelen veya gelebilecek teklifleri oyuncu ile birlikte değerlendirip, her iki tarafın da kazançlı olabileceği bir formül üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.