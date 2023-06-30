Beşiktaş’ın Rebic ısrarı

BEŞİKTAŞ'TA yeni sezon transfer çalışmaları ara vermeden sürüyor. Defans için Amartey ve Djiku, orta saha için ise Zenit'ten Daler Kuzyaev ve Hull City'den Ozan Tufan'la temas halinde olan Kara-Kartal hücum hattına takviye yapmak için de uzun süreden beri takip ettiği Hırvat futbolcu Ante Rebic için girişimlerini hızlandırdı. Beşiktaş yönetiminin, Milan'ın 29 yaşındaki yıldızı Rebic için kiralama teklifini yinelediği öğrenildi. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Milan'ın Ante Rebic için gelecek teklifleri dinlemeye istekli olduğunun farkında. Siyah-beyazlıların bu durumu bildiği için Milan'a bir teklif sunduğu kaydedildi. Bu teklifin ise kiralık olduğu aktarıldı. Ancak İtalyan devinin Rebic'i kiralık değil bonservisiyle göndermeyi planladığı yazıldı.

ARADAKİ FARK AZALIYOR

MİLAN'IN, Rebic'in bonservisi için 7-8 milyon Euro civarında bir bedel talep ettiği bildirildi. Siyah-beyazlıların ise teklifini 4.5 milyon Euro'ya yükselttiği belirtildi. Geçen sezon 23 maç çıkan Rebic, 3 gol, 2 asistle oynadı.