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Haberler Spor ‘Yerli Haaland’ 5 milyon Euro

‘Yerli Haaland’ 5 milyon Euro

‘Yerli Haaland’ 5 milyon Euro
VOLKAN Demirel'in 'yerli Haaland' olarak tanımladığı Bertuğ Yıldırım'ın bonservis bedeli belli oldu. Hatayspor'un, genç golcü için 5 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. Antalyaspor, geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak kadroya dahil ettiği Bertuğ Yıldırım'ın bonservisi için harekete geçerken, umduğu karşılığı alamadı. Gösterdiği performansla taraftarın da beğenisini kazanan 20 yaşındaki futbolcu için Hatayspor'un talebi kırmızı-beyazlılara geri adım attırdı. Geçen sezon 13 maçta Antalyaspor formasını sırtına geçiren genç futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Aynı zamanda Ümit Milli Takım formasını da giyen Bertuğ Yıldırım, 8 maçta 5 gol kaydederek dikkat çekmeyi başardı.
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