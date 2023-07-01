Manisa’nın gözü Ali Emre’de

Spor Toto 1. Lig'de gözünü yeni sezona çeviren ve ilk hamlelerini teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile idari direktör Nderim Nexhipi ile yapan Manisa FK'da takviye çalışmaları sürüyor. Gündeminde birçok yıldız ismi bulunduran siyah-beyazlıların son olarak Altınordu forması giyen Ali Emre Yanar'a kanca attığı iddia edildi. İzmir temsilcisinin altyapısından yetişen 25 yaşındaki file bekçisinin, takımının 2. Lig'e düşmesinin ardından takımdan ayrılması- na kesin gözüyle bakılırken, 1. Lig'den birçok talibi olan eldiven için Manisa ekibinin de devreye girdiği belirtildi. Antalyaspor'dan Alperen Uysal ile de görüşmelerini sürdüren Manisa FK'nın bayramdan sonra Ali Emre ile görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.

123 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geride kalan sezonda oynadığı 32 karşılaşmanın tümüne ilk 11'de başlayan ve kırmızı-lacivertli formayla yıllardır sergilediği istikrarlı performansla takdir toplayan Ali Emre'nin kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kariyerinde 123 karşılaşmada görev yapan file bekçisi, kalesinde 183 gole engel olamazken, 25 müsabakada rakip takımın gol atmasına müsaade etmedi.

MANİSA FK SAHAYA İNİYOR

Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına bugün start veriyor. Siyahbeyazlılar, 2023-2024 sezonunun ilk çalışmasını bugün yeni teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz nezaretinde Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleştirecek. Manisa FK, daha sonra iki etaptan oluşacak kamp programına ise Bolu'da devam edecek.