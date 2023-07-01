Muğlalı İlyasoğlu’ndan Avrupa derecesi

Milli güreşçi Selvi İlyasoğlu 27-30 Haziran tarihleri arasında İspanya'nın Santiago de Compostela kentinde katıldığı U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 62 kiloda bronz madalya kazandı. U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamlayan milliler, 126 puan toplayarak üçüncü oldu. Şampiyonada takım halinde 190 puan toplayan Ukrayna, Avrupa şampiyonu olurken, ikinci sırada 128 puan ile Macaristan yer aldı. Türk Milli Takımı ise 126 puanla takım halinde üçüncü sırada yer aldı. Milli takımda 55 kilogramda Tuba Demir altın, 50 kilogramda Zerda Demir gümüş, 57 kilogramda Şevval Çayır, 59 kilogramda Sevim Akbaş ve 62 kilogramda Selvi İlyasoğlu bronz madalya kazandı. 62 kiloda Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan İlyasoğlu hemşehrilerinin aldığı başarı ile hemşehrilerini gururlandırdı.