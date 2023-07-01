Muğlaspor’a tecrübeli stoper

Bölgesel Amatör Lig ekibi Muğlaspor, hücum hattını gol kralı Muhammet Ali Aydın ile güçlendirirken, savunmayı da çok tecrübeli bir stopere emanet edecek. Muğla ekibi, kariyerinde 445 profesyonel karşılaşmada forma giymiş olan 35 yaşındaki savunma oyuncusu Şevket Güngör'ü transfer etti. Futbola Turgutluspor altyapısında başlayan ve Manisa ekibiyle profesyonelliğe adım atan tecrübeli defans; Sarıyer, Amed SK, Zonguldak Kömürspor, Bandırmaspor, Diyarbekirspor, 68 Aksaray Belediyespor, Erbaaspor ve Şile Yıldızspor'da profesyonel olarak forma giydi.

"ŞAMPİYONLUĞA ULAŞACAĞIZ"

Deneyimli savunmacı kariyerinde ilk kez geçtiğimiz sezon Yunus Emre Belediyespor forması altında BAL'da mücadele etti. Muğlaspor Futbol Direktörü Ozan Özkan'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini Muğlaspor'a bağlayan sözleşmeye imza atan Şevket Güngör; "Muğlaspor'a imza atmaktan dolayı büyük bir heyecan ve gurur duyuyorum. Takımın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımızın desteğiyle birlikte özlenen şampiyonluğa ulaşacağız" dedi.