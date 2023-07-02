Çeşme’de hoca gerilimi

ÇEŞME Belediyespor, geçtiğimiz sezon Alaçatıspor'da görev yapan tecrübeli teknik direktör Ali Çalış ile anlaşma sağlarken, Alaçatıspor da sosyal medyadan sert bir açıklama yaparak tepki gösterdi.

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de kalmayı başaran Çeşme Belediyespor, geçen sezon başında Bornova FK takımında lige başlayan ve devre arası Alaçatıspor ile anlaşan tecrübeli isim Ali Çalış ile anlaşma imzaladı.

ALAÇATISPOR'DAN SERT TEPKİ

ALİ Çalış'ın Çeşme Belediyespor ile anlaşmasına Alaçatıspor'dan sert tepki geldi. Alaçatıspor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yıllardır başarılarımızı kıskançlıkla izleyen ilçemizin diğer takımı, tüm imkanlarını kullanarak teknik direktörümüzü renklerine bağlamıştır. Sözleşme yenilemek için iki günlük süreyi beklemeyip ilçemizin diğer takımına imza atan Ali Çalış hocaya kariyerinde başarılar dileriz. İlçemizin iki takımı arasındaki orantısız rekabete sebep olanlara, bu transferde emeği geçenlere teşekkürler. Alaçatıspor bir kültürdür. Bu yarımadanın en eski spor kulübüdür. Binlerce Alaçatılının tutkusudur. Kulübümüzü itibarsızlaştırmak isteyenlere her zaman cevabımız olacaktır" denildi.