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Haberler Spor Güreşte üçüncü olduk

Güreşte üçüncü olduk

Güreşte üçüncü olduk
20 Yaş Altı Kadın Milli Güreş Takımı, İspanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde 3. oldu. Santiago de Compostela kentinde yapılan organizasyonu 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamlayan milliler, 126 puan toplayarak 3. sırayı aldı. Takım halinde 190 puan toplayan Ukrayna, Avrupa şampiyonu olurken, 2. sırada yer alan Macaristan 128 puan elde etti. Millilerde 55 kiloda Tuba Demir altın, 50 kiloda Zerda Demir gümüş, 57 kiloda Şevval Çayır, 59 kiloda Sevim Akbaş ve 62 kiloda Selvi İlyasoğlu bronz madalya kazandı.
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