Yerliler sessiz kaldı

SPOR Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonu geride kalırken kulüplerin kadrolarında 74 ülkeden 311 yabancı ve yurt dışı doğumlu 13 ülkeden 62 gurbetçi futbolcu yer aldı. 81 ili olan Türkiye'de sadece 42 ilden futbolcu Süper Lig'de forma giydi. 19 takımın yer aldığı ligde, kadrosunda Türkiye doğumlu 265 futbolcu top koşturdu. Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda 19 takım 684 maç oynadı. Yerli oyuncular 238 kez gol atarken yabancı oyuncular ise 716 kez rakip fileleri sarstı. Süper Lig'in son 10 sezonunda yabancı futbolcular, Süper Lig'e damga vurdu. 2012-13 sezonundan bu yana oynanan 7 bin 180 karşılaşmada toplamda 9 bin 917 gol kaydedildi. 2012-2013 sezonundan bu güne kadar Süper Lig'de yer alan yabancı futbolcular 6 bin 597 gol atarken, Türk futbolcular ise 3 bin 320 gole imza atabildiler. Son 11 sezonda yalnızca 2012-2013 sezonda Burak Yılmaz ve 2021- 2022 sezonunda Umut Bozok yerli gol kralı olmayı başardı. Geride bıraktığımız sezonda ise Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia, krallık tacını takarak yabancı hegemonyasını sürdürdü.