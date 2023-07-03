Bodrumspor’da Emrah sesleri

SPOR Toto Birinci Lig'de gelecek sezon hedefini Süper Lig olarak belirleyen Bodrumspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Geçen sezon gösterdiği başarılı performans nedeniyle oyuncularına teklif yağan yeşil-beyazlılar, bir yandan mevcut kadroyu korumaya çalışırken bir yandan da takıma takviye yapmaya çalışıyor. Muğla temsilcisinin gündemine gelen son isim ise Emrah Başsan oldu. Kayserispor ile olan sözleşmesi sona eren ve dün boşa çıkan 31 yaşındaki futbolcuya menajeri kanalıyla ilk teklif iletildi. Futbola Pendikspor'da başlayan ve sırasıyla Antalyaspor, Rizespor, Sittard, Galatasaray, Setubal, Erzurumspor formalarını giyen Emrah son iki sezondur Kayserispor'da görev yapıyordu. Geçen sezon sarı-kırmızılı forma altında 31 maça çıkan başarılı orta saha oyuncusu, 3 gol ve 5 asist kaydetti. Emrah'ın Bodrum'a gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken, önümüzdeki günlerde yönetimin oyuncuyla yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.