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Haberler Spor Manisa BŞB çok hareketli

Manisa BŞB çok hareketli

İç transferde Roberson ile yeniden anlaşırken Kaan’ı da kadrosuna kattı

Manisa BŞB çok hareketli
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde transfer döneminin en hareketli takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor iç transferde John Roberson ile yeniden anlaşma sağlanırken, TED Ankara Kolejliler'den Kaan Sarıaslan'ı renklerine bağladı. 35 yaşındaki oyun kurucu Roberson geçen sezon Manisa ekibinde 16.5 sayı, 1.5 ribaund, 3.4 asist ortalamalarıyla görev yaptı. Manisa taraftarı için kulübün sosyal medya hesaplarına bir video gönderen Roberson, yeni sezonda takımda forma giymeye devam edeceğini, kente dönüp antrenmanlara başlamak için heyecanlı olduğunu bildirdi. Manisa BŞB'nin son transferi 26 yaşında, 1.93 boyundaki fuard Kaan ise geçen sezon TBL'de 14.1 sayı, 3.2 ribaund, 4.0 asist ortalamaları tutturdu.
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