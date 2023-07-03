Merkezefendi 2 yıldızı kaptı

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, kadrosuna yıldız adayı 2 yeni genç yetenek kattı. Yeşil-siyahlılar TED Ankara Kolejlilerden Ömer Yasir Küçük ve Balıkesir BŞB'den Berke Aygündüz'ü kadrosuna dahil etti. TED Kolej altyapısından yetişen Ömer Yasir Küçük, Orman, Beşiktaş ve Petkim'de tecrübe kazandı. 2001 doğumlu bu genç yetenek, son sezonunda ortalama 13,5 sayı, 4 ribaund, 5 asist ile parlak bir performans sergiledi. Ömer ayrıca, U-16, U-17, U-18 milli takımlarında da üstün yeteneğini gösterdi.

HEP EGE'DE OYNADI

1998 doğumlu Berke Aygündüz, KSK ve Afyon gibi takımlarda deneyim kazandıktan sonra KSK Belediyesi, Bornova Belediye KSK ve son olarak Balıkesir BŞB'de oynama fırsatı buldu. Balıkesir BŞB'de geçirdiği son sezonunda ortalama 15,8 sayı, 6,9 ribaund, 3,2 asist ile etkileyici bir performans sergiledi. Takımdan ayrılan yardımcı antrenörler Eren Oktay ve Volkan Başaran'ın yerine ise yen, antrenör Erhan Yetim, teknik ekibe dahil oldu.