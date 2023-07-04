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Haberler Spor Bandırmaspor'da kadro çalışmaları sürüyor! Djitte transferi duyuruldu

Bandırmaspor'da kadro çalışmaları sürüyor! Djitte transferi duyuruldu

Bandırmaspor, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Spor Toto 1. Lig'de yer alan ekip Amerika MLS ekibi Austin FC forması giyen Moussa Kalilou Djitte'yi renklerine bağladı.

DHA
Bandırmaspor’da kadro çalışmaları sürüyor! Djitte transferi duyuruldu

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Balıkesir ekibi, Amerika MLS ekibi Austin FC forması giyen Moussa Kalilou Djitte'yi renklerine bağladı. Senegalli futbolcuyu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katan Bandırmaspor, transferi sosyal medya hesabından, "Hoş geldin Moussa Klilou Djitte!" paylaşımı ile duyurdu.

23 yaşındaki santrfor, kariyerinde Grenoble Foot 38, Sion, Ajaccio, Austin takımlarında forma giyerek sürdürdü. Moussa Kalilou Djitte, çıktığı 133 maçta, 26 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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