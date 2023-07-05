Bodrum’da Cenk sesleri

TRANSFER çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren ve Denizlispor'dan Muhammed Gönülaçar ile anlaşan Bodrumspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Gündeminde Celustka, Murat Paluli, Emrah Başsan gibi isimler bulunan yeşil-beyazlıların Eyüpspor'dan ayrılan 35 yaşındaki deneyimli orta saha Cenk Ahmet Alkılıç'ı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Son iki sezonda İstanbul temsilcisi Eyüpspor'un formasını terleten deneyimli Cenk Ahmet için Fikret Öztürk yönetimindeki kurmayların oyuncu ve menajeriyle temasa geçtiği ifade edildi. Tecrübeli futbolcu, Beylerbeyi altyapısında start verdiği kariyerinde Altay, Çaykur Rizespor, Kayseri Erciyesspor, Başakşehir, Alanyaspor ve Erzurumspor formalarını da terletti.

TAŞDEMİR KADRODA İSTİYOR

TEKNİK direktör İsmet Taşdemir'in kadroda görmek istediği deneyimli orta saha oyuncusu ile görüşmelerini sürdüren Bodrumspor'un transferi en kısa sürede tamamlamak için büyük çaba sarf ettiği ifade edildi.

TAŞDEMİR İLE YOLA DEVAM

Bodrumspor yönetimi İsmet Taşdemir ile devam etme kararı aldı. Ege temsilcisi dün sözleşmesi sona eren başarılı teknik adamla iki yıllık anlaşma imzaladı. Önceki sezon Bodrumspor TFF 2. Lig'de iken göreve gelen İsmet Taşdemir, yeşil-beyazlı ekibin yükselişine büyük katkı sağlamıştı.