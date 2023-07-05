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Haberler Spor Selendi Bld’de üç imza birden

Selendi Bld’de üç imza birden

ADEM ÇAKIR
Selendi Bld’de üç imza birden
Geçtiğimiz sezonu namağlup şampiyon tamamlayan ve adını Süper Amatör Lig'e yazdıran Selendi Belediyespor iç transfere oldukça hızlı başladı. Yönetim, iç transferde üç oyuncu ile yeniden anlaşma sağladı. Manisa temsilcisi yeni sezon için kaleci Ali Teker, golcü Gökay Çobanoğlu ve orta saha oyuncusu Tugay Pınar ile sözleşme imzaladı. Geçen sezon 30 golle gol kralı olan Gökay Çobanoğlu, "Önümüzdeki sezon da mavi-beyazlı kulüple anlaştığım için mutluyum. Süper Amatör Lig'de de şampiyon olmayı hedefliyoruz, hedefi olan takımda oynamak çok güzel" dedi.
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