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Haberler Spor 14 Yaş Altı Tenis Milliler Avrupa Finalleri’ne gidiyor

14 Yaş Altı Tenis Milliler Avrupa Finalleri’ne gidiyor

SEBAHATTİN ALP
14 Yaş Altı Tenis Milliler Avrupa Finalleri’ne gidiyor
Avrupa Tenis Birliği tarafından düzenlenen 14 Yaş Altı Erkekler Yaz Kupası Elemeleri'nin Türkiye ayağı, Denizli Pamukkale Tenis Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşti. 10 ülkeden 44 sporcunun katılımıyla düzenlenen elemelerde Ay-yıldızlılar şampiyonluk elde etti. 14 Yaş Erkek Milli Takımımız İsviçre'yi 2-1, Karadağ'ı 3-0 ve Fransa'yı 2-1 yenerek grubunu lider olarak tamamladı. Türkiye ve Fransa milli takımları finalde karşılaştı. Mustafa Ege Şık, birinci tekler maçında Jules Nikolas Rimbaud'u 2-0 yendi. İkinci maçta ise Daniel Jade, Kaan Işık Koşaner'i 2-0 mağlup etti. Son maçta Mustafa Ege Şık-Kaan Işık Koşener çifti, Rimbaud-Jade çiftini 3-1'lik skorla yenerek şampiyonluğa ulaştı. İki ülke, 7-9 Temmuz'da İspanya'nın Valencia kentinde düzenlenecek 14 Yaş Altı Erkekler Avrupa Yaz Kupası Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.
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