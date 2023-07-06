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Haberler Spor Altay’da çifte sevinç

Altay’da çifte sevinç

Ceyhun ve Özgür’ün ilk idmanda yer alması keyifleri yerine getirdi

Altay’da çifte sevinç

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay yeni sezon hazırlıklarına Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde genç ağırlıklı kadrosuyla başlarken, siyah-beyazlı takımın tecrübeli isimlerinden Ceyhun Gülselam ve Özgür Özkaya'nın da çalışmada yer alması keyifleri yerine getirdi. Yönetimin ödemeler konusunda el sıkıştığı iki deneyimli krampon, gençlerle birlikte sahaya inerek camiaya moral aşıladı. İzmir temsilcisinde yönetim Tolga, Deniz, Zeki, Ozan, İbrahim, Paixao, Naderi, Björkander gibi deneyimli oyuncularla ise temaslarını sürdürüyor.

İBRAHİM VE MURAT'LA DEVAM

Altay'da 42 yaşına giren kaptan İbrahim Öztürk ve antrenör-oyuncu olarak görev yapan yaşıtı Murat Uluç'un forma giymeye devam edeceği bildirildi. Türk futbol tarihinin profesyonel kategoride oynayan en yaşlı futbolcuları olan stoper İbrahim ve forvet Murat, aynı zamanda gençlere yeni sezonda da ağabeylik yapacak.

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