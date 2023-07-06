Manisa FK tam gaz

SPOR Toto 1. Lig ekibi Manisa FK transferdeki sessizliğini bozdu. Siyahbeyazlılar, transfer bombalarını art arda patlatarak dikkatleri çekti. Manisa FK yönetimi, daha önce prensipte anlaşma sağladığı kanat oyuncusu Kerim Frei ile resmi sözleşme imzaladı. Son olarak Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te forma giyen tecrübeli futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 senelik mukavele yapıldı. İngiltere'de Fulham ve Cardiff City forması giydikten sonra 2013-2014 sezonunda Beşiktaş'a gelen 29 yaşındaki Kerim, Türkiye'de Başakşehir ve Fatih Karagümrük formalarını terletti. Yönetim, en son Ümraniyespor'da forma giyen orta saha oyuncusu Oğuz Gürbulak'la da 2 yıllık sözleşme imzaladı.

OĞUZ DA İMZALADI

BAŞKAN Mevlüt Aktan, Oğuz'un geçen sezon Süper Lig'de iyi bir performans sergilediğini belirterek, "Tecrübesiyle takımımıza güç katacaktır" dedi. Futbola 1922 Konyaspor'a başlayan 30 yaşındaki Oğuz Gürbulak, Manavgatspor, Samsunspor'da da oynadı. Öte yandan son 5 sezon Manisa FK'da top koşturan orta saha Nizamettin Çalışkan ise 1461 Trabzon'a transfer oldu.

HEDEFİMİZ SÜPER LİG

Kerim Frei kendisi için düzenlenen imza töreninde kulubün bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Kerim, "Tek hedefimiz olan Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.