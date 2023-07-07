Bodrum’da işlem tamam

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Düzce Serkan AcarResort & Sport Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren son Play-Off finalisti Bodrumspor, Denizlispor'la yollarını ayıran Muhammed Gönülaçar ile sözleşme imzaladı. Orta saha oyuncuları Erkan Değişmez ve Yekta Kurtuluş'la önceki gün 1 yıllık sözleşme imzalayan Ege ekibi, Muhammed'i de resmen kadrosuna dahil ederek güçlendi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Muhammed Gönülaçar. Son olarak Denizlispor forması giyen Muhammed Gönülaçar ile sözleşme imzaladık. Muhammed'e formamız altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

BURHAN EŞER TEKNİK HEYETTE

Önceki gün yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına başlayan Bodrumspor'da İsmet Taşdemir'in ekibine bir tanıdık isim daha dahil oldu. 2021-2022 sezonunda yeşilbeyazlı formayı terleten deneyimli futbolcu Burhan Eşer, geçen sezonu Isparta 32'de tamamladıktan sonra futbolu bıraktı ve yardımcı antrenör olarak Taşdemir'in ekibine katıldı.