Kırkpınar başlıyor

Edirne'de bu yıl 662'ncisi düzenlenecek UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün başlıyor. Organizasyonda bu sene 3 bine yakın pehlivanın güreş tutması bekleniyor. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan bu yıl 1 milyon TL'lik para ödülünün sahibi olacak. Başpehlivan ikincisine 250 bin TL, başpehlivan üçüncüsü 2 güreşçiye de 125'şer bin TL para ödülü verilecek. Tüm boylarda dereceye girecek olan başpehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon TL'ye ulaşacak. Dünyada olimpiyatların ardından en uzun soluklu organizasyonu Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, sporcular için bu yıl 3 ton zeytinyağı tüketilecek.

EN ÇOK FİNALİST ANTALYA'DAN

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son yedi yılda Antalya'dan Orhan Okulu 4, Ali Gürbüz 2, İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil, Osman Aynur, Cengizhan Şimşek ve Mustafa Taş birer kez finalde güreşti. Antalya dışında son yedi yılda Samsunlu Şaban Yılmaz, Ordulu Recep Kara, Konyalı İsmail Koç final güreşi yaptı. 1 yıl cezası istenen ancak federasyonun 3 ay 15 gün ceza verdiği Cengizhan Şimşek de bu yılki güreşlerde yerini alabilecek. 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleşeceği Edirne'de bugün ve yarın gök gürültülü sağanağın etkili olacağı, pazar gününde ise güneşli bir hava beklendiği bildirildi.

FORMAT DEĞİŞTİ

Bu yıl başlanan yağlı güreş liginde 7 etap yapılacak lig güreşlerinde en iyi puanı alan 24 pehlivan gelecek yıl direkt Kırkpınar baş boyunda güreşecek ayrıca Kırkpınar öncesi yapılacak ön elemeyi geçen 8 pehlivan Kırkpınar'a katılım hakkı kazanacak. Böylece baş boyunda 32 pehlivan güreşebilecek. Bu durum diğer boylarda da gerçekleşecek, diğer boylarda 64 pehlivan güreş tutabilecek.