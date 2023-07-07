Manisa FK durmuyor

SPOR Toto 1. Lig'de sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Manisa FK'da takviye çalışmaları tam gaz sürüyor. Kadrosunu Kerim Frei ve Oğuz Gürbulak ile güçlendiren siyah-beyazlılar, son olarak Antalyaspor'da forma giyen kaleci Muhammed Alperen Uysal'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferi değerlendiren idari direktör Nderim Nexhipi, "Tecrübesiyle takımımıza çok önemli katkılar sağlayacaktır. Kendisine büyük başarılar diliyorum" dedi.

Öte yandan Manisa ekibinin bonservisi Pendikspor'da bulunan ve geride kalan sezonu Keçiörengücü'nde geçiren orta saha Bekir Karadeniz ile de anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. İstanbul temsilcisiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu ile önümüzdeki hafta imzaların atılmasının beklendiği ifade edildi.

9 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

KARİYERİNE Tokatspor'da başlayan, ardından Pendikspor'a transfer olan Bekir, Isparta 32 Spor ve Keçiörengücü'nde kiralık olarak forma giydi. Geçen sezon Başkent ekibinde 31 mücadelede görev yapan orta saha, 27 kez ilk 11'de sahaya çıkarken takımına 6 gol, 3 de asistlik skor katkısında bulundu