  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Pınar KSK’de Angel ayrıldı

Pınar KSK’de Angel ayrıldı

Pınar KSK’de Angel ayrıldı
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Dominikli Angel Delgado için teşekkür mesajı yayımladı. Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonunda kadromuzda yer alan Angel Delgado'ya Pınar Karşıyaka'mıza verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi. Öte yandan yıldız basketbolcu, Beşiktaş'a imza attı. Dominikli basketbolcu, geçen sezon Pınar Karşıyaka formasıyla 38 lig maçında 13,7 sayı, 12 ribaunt ve 1,2 asist ortalamalarıyla oynadı. Delgado, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde süre aldığı 8 karşılaşmada ise 10,9 sayı, 7 ribaunt ve 1,1 asist ortalamaları yakaladı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA