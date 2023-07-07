Pınar KSK’de Angel ayrıldı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Dominikli Angel Delgado için teşekkür mesajı yayımladı. Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonunda kadromuzda yer alan Angel Delgado'ya Pınar Karşıyaka'mıza verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi. Öte yandan yıldız basketbolcu, Beşiktaş'a imza attı. Dominikli basketbolcu, geçen sezon Pınar Karşıyaka formasıyla 38 lig maçında 13,7 sayı, 12 ribaunt ve 1,2 asist ortalamalarıyla oynadı. Delgado, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde süre aldığı 8 karşılaşmada ise 10,9 sayı, 7 ribaunt ve 1,1 asist ortalamaları yakaladı.