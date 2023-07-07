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TFF’de tüm gözler ilk toplantıya çevrildi

TFF’de tüm gözler ilk toplantıya çevrildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Büyükekşi ve yönetimi 11 Temmuz'da ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda görev dağılımı ve kurulların açıklanması bekleniyor. Büyükekşi yönetimi, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu, Sağlık ve Dış İlişkiler Kurulu ve Temsilciler Kurulu'nu seçecek. Yönetimin, MHK'da değişiklikler yaparak yola Lale Orta ile devam etmesi bekleniyor. Bu arada yeni yönetim transfer işleri hariç, bölge müdürlükleri dahil bünyesinde bulunan tüm çalışanlarına 11 Temmuz tarihine kadar izin verdi.
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