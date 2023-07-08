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Haberler Spor Bornova FK’da 12 imza birden

Bornova FK’da 12 imza birden

Bornova FK’da 12 imza birden
Profesyonel lige çıkarak 3. Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Viven Bornova FK iç transferde imza şov yaptı. Yönetim, dün iç transferde 12 isimle anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon yeşil-siyahlı formayı giyen Sabahattin Destici, Arda Furkan Abbak, Kerem Hayta, Fırat İnal, Mete Şentürk, Berkay Eyolcu, Murat Aslan, Yakal Taylan, Erkan Gövercin, Eren Fansa, Abdülkadir Taşdemir ve Egemen Baysal takımda kalan isimler oldu. İzmir temsilcisi, dış transfer çalışmalarına da teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda tam gaz devam ediyor.
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