Manisa’da rota Şeref

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manisa FK, Altınordu'nun orta sahası Şeref Özcan'ı radarına aldı. Transfer çalışmalarına hız veren Manisa temsilcisinin, bu sene 2. Lig'e düşen kırmızılı-lacivertli ekibin 27 yaşındaki gurbetçi oyuncusu Özcan ile temas kurduğu ifade edildi. İlk görüşmeyi gerçekleştiren ve yeni sezonda zirveye oynayacak bir takım kurmak istediklerini oyuncuya aktaran kurmaylar, Özcan ile büyük ölçüde anlaştı. Sözleşmesi sona eren ve Manisa ekibinde forma giymeye oldukça istekli olan Şeref'in önümüzdeki günlerde siyah-beyazlı formayı sırtına geçirmesi bekleniyor.

HÜCUMA DESTEK

Profesyonel futbol kariyerine Hamburg'ta başlayan tecrübeli oyuncu Hansa, Düsseldorf, Berliner, Preussen ve Menemenspor formalarını da terletti. Son 3 sezonunu Altınordu'da geçiren Özcan, kırmızı lacivertli forma ile 59 maça çıkıp 5 gol atarken takımının 2. Lig'e düşmesi nedeniyle ayrılık kararı almıştı. Özcan, hem orta alandaki baskılı oyunu, hem de hücuma katkı sunması nedeniyle Manisalı kurmayların gözdesi durumunda.

KADİR KURT MANİSA'DA

Şampiyonluğa aday bir kadro oluşturmak için girişimlerini sürdüren Manisa FK, Denizlispor'dan ayrılan stoper Kadir Kurt'u transfer ettiğini duyurdu. Geçen sezonu 2. Lig ekiplerinden Somaspor'da kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki oyuncu bu süreçte 33 maçta görev yaptı. Sosyal medyadan transfer haberini duyuran siyah-beyazlı yönetim, "Aramıza yeni katılan arkadaşımıza hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.