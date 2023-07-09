Arda çılgınlığı

ARDA Güler, Real Madrid'e transferinin ardından sosyal medyada büyük bir etki yaratmaya başladı. Madrid temsilcisinin transferi duyurduğu tweet, kulüp tarihinde Cristiano Ronaldo'nun ayrılışı, milyon dolarlık transferlerin gelişi veya Avrupa kupalarının kazanılması gibi olayları geride bırakarak kulüp tarihinin en çok beğeni alan paylaşımı oldu. Çok sayıda spor sitesi, "Artık 'Gülermanya' başladı" yorumlarını yaptı.

TARAFTAR ÇOK SEVDİ

ARDA, sakin tavırlarıyla İspanya'da da kısa sürede büyük sempati yarattı. Otel kapısında bekleyen taraftarların fotoğraf ve imza taleplerini geri çevirmeyen ve hep gülümseyen Arda, büyük takdir topladı. Ardından kısa bir açıklama yaptıktan sonra MARCA muhabirine İngilizce "Teşekkür ederim" diyerek otele dinlenmeye gitti. Arda'nın sakin tavırlarına hayran kalan İspanyollar, "Kendisi çok sevimli birisi. Sanki Real Madrid'e transfer olmamış gibi. Sanki herkesin konuştuğu yıldız olmamış gibi. Sanki Real Madrid'in en çok beğenilen tweet'inde başrol değilmiş gibi. O 18 yaşında bir genç. Burada büyük işler yapacağından emin" yorumlarını yaptı.

TÜRKİYE'NİN TANITIMINA BÜYÜK KATKI

Arda Güler'in transferi, ülke ekonomisine de katkı sağlayacak. Yeni Asır'a konuşan Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Başkan Başdanışmanı Tolga Gencer, Arda transferinin etkisinin 5 milyar dolarlık katkı sağlayacağını dile getirdi. Mehmet İşler, Biz nasıl büyük kulüplerin futbolcularını izlerken onların ülkelerini merak ediyorsak başkaları da bizim ülkemizi, kültürümüzü merak edecek. Arda artık Türkiye'nin bir markası" diye konuştu. Artık spor turizmi diye bir olgu olduğunu ifade eden Tolga Gencer de, "Arda sayesinde onun olduğu maçlara Türkiye'den gidişler olacak. Türkiye'ye karşı bir sempati de oluşturacak. 2-3 yıl içerisinde Türk turizmine çok ciddi katkıları olacak" ifadelerini kullandı.

'BİZ DEĞİL O BİZİ BULDU'

Arda Güler'in futbolculuk hayatına başladığı Gençlerbirliği'ndeki antrenörü İsmail Erel oyuncusu ile gurur duyuyor. Arda'nın küçük yaşında yeteneklerini gösterdiğini belirten Erel, "Biz değil, o bizi buldu. Samiye Naim Eğitim Vakfı Ortaokulu beden eğitimi hocası Mahmut Şafak onu bize yönlendirdi. U11'den sonra tam sahaya geçtiğinde problem çözme yeteneği, oyun zekası, liderlik vasfı gibi özellikleri ortaya çıktı. U14'teyken Fenerbahçe buraya bir futbolcuyu izlemeye geldiğinde tesadüfen Arda'yı raporlamışlar" dedi.