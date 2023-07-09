Denizli’nin gururları

Pamukkale Belediyespor'un ilk kurulan branşı olan Tekerlekli Sandalye Kadın Basketbol Takımı'nda forma giyen sporculara milli takım davetler gelmeye devam ediyor. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun 2023 faaliyet programında yer alan Basketbol A Kadınlar Milli Takım Kampı'na mayıs ayında katılan 2 sporcuya bir kez daha milli davet geldi.

Meryem Tan ve Mine Ercan, 14-21 Temmuz tarihleri arasında Hakkari'de, 22-26 Temmuz tarihlerinde de İran'ın Tebriz kentinde İran Milli Takımı ile yapılacak olan ikili kampa katılacak. Her iki sporcu da ay-yıldızlı takımın kampına katılmak üzere gelecek hafta Hakkari'ye gidecek. Pamukkale Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, geçen sezonu şampiyon olarak noktalamıştı.