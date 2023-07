Başpehlivan Zeybek

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 662'ncisi dün muhteşem bir final ile sona erdi. Yarı final kurası sonucu İsmail Balaban ile Hüseyin Gümüşalan, Yusuf Can Zeybek ile de Mehmet Yeşil Yeşil eşleşti. Balaban-Gümüşalan müsabakasının 11. dakikasında Gümüşalan'ın atağıyla güreş hareketlendi. Gümüşalan'ın künde atağına kılçık atan Balaban, müsabakayı kazandı. Diğer yarı finalde ise yaklaşık 1 saat süren mücadeleyi Zeybek, paça kazıkla kazandı. Ardından gerekli hazırlıkların yapılması sonrası finale geçildi. Temkinli davranan iki güreşçi de 40 dakikalık normal sürede birbirine üstünlük sağlayamadı ve puanlama bölümüne geçildi. Bu kısımda Yusuf Can Zeybek daha atak oynadı. Ancak Balaban çok iyi savunma yaptı.

BALABAN'I DENGESİZ YAKALADI

İlerleyen dakikalarda Zeybek, atak yapıp dengesini kaybettiği esnada paçasından yakaladığı Balaban'ı yere fırlatarak puanı aldı ve mücadeleyi kazandı. İlk altın kemerini kutlayan Zeybek, Balaban'ı da tebrik ederek birlikte poz verdi. Balaban'ın elini öptükten sonra konuşan Zeybek, "Burada maça kimse müdahale etmedi. Çok iyi bir maç oldu. İsmail abim ile her zaman birlikte olacağız inşallah" dedi. Kemeri alacağına her zaman inandığını söyleyen Yusuf Can Zeybek, "Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Allah'a şükürler olsun. Kemerimi anneme armağan ediyorum" diye konuştu.

SEYFETTİN SELİM 15. KEZ AĞA

662'nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde daha önce 14 yıl ağalık yapan ebedi altın kamer sahibi Seyfettin Selim, 22 milyon 222 bin liraya temsili koçu alarak gelecek yıl yapılacak 663'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin de ağası oldu. Selim, Cumhuriyet tarihinde de bir ilke imza attı. Üst üste 15'inci ağalığını alan Selim 4'üncü altın kemerin de ebedi sahibi oldu. Selim, "Bu yıl ağalığı teslim etmek nasip olmadı. Ata sporumuza helali hoş olsun bu para" ifadelerini kullandı.