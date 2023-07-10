Kuşadası’nda Volkan imzaladı

TFF 3. Lig'de geçen sezon Play-Off oynayan Kuşadasıspor, transferin startını verdi. Teknik direktör Fatih Çardak'ı takımın başına geçiren siyah-beyazlı kulüp son olarak Altınordu forması giyen Volkan Fındıklı'yı kadrosuna katarak yeni sezonun ilk takviyesini yaptı. Son iki sezonda İzmir temsilcisinin formasını terleten deneyimli savunmacı geride kalan sezon 19 karşılaşmada oynadı ve rakip ağları 2 kez havalandırdı. SÜPER LİG TECRÜBESİ VAR

Marmaris Belediyespor'da profesyonel olan 32 yaşındaki stoper, daha önce Çanakkale Dardanelspor, 1922 Konyaspor ve Süper Lig'de 7 sezon boyunca Konyaspor'da görev yaptı. Kariyerinde 283 karşılaşmaya çıkan Volkan Fındıklı, bu süreçte 11 gol kaydederken, 2 de asist yaptı.