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Haberler Spor Pamukkale’nin gururları

Pamukkale’nin gururları

SEBAHATTİN ALP
Pamukkale’nin gururları
Pamukkale Belediyesporlu sporcuları Avrupa'de önemli başarılarılar elde ettiler. Avusturya'nın Viyana Kenti'nde düzenlenen Genç Kızlar Çiftler Avrupa Dart Şampiyonası'nda milli takımda bulunan Zehra Gemi ve Belinay Tuana rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı. İki başarılı sporcu eşli maçlarda İngiliz rakiplerini finalde mağlup ederek Çelik Uçlu Dart Avrupa Şampiyonu oldu. Ayrıca bireysel kategoride, Zehra Gemi Tekli Genç Kız maçlarında Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Mavi-beyazlı kulübün çatısı altında spor yaşamını sürdüren 15 yaşındaki Beytullah Sarı ise Macaristan'ın Kaposvar kentinde düzenlenen U15 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 85 kilogramda serbest stilde mindere çıktı. Beytullah Sarı bağımsız katılım sağlayan Timur Sakirkin'i 10-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Sarı, bu başarısı ile Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
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