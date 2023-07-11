Altay beklemede

Spor Toto 1. Lig'de maddi yetersizliğe ve transfer yasağına rağmen lige tutunmayı başaran Altay, yıldız oyuncularını bekliyor. Afyon kampına mevcut kadroda yer alan İbrahim Öztürk, Özgür, Zeki, Ceyhun, Ozan Evrim, Tolga ve Deniz Kadah'ı dahil eden siyah-beyazlılar, Marco Paixao, Naderi ve Eric Björkander ile yakın teması sürdürüyor. Geçmiş dönemden de alacakları olan oyuncularla pazarlıklarını sürdüren yönetim, hafta sonuna kadar 3 önemli oyuncuyu daha kampa göndermeyi planlıyor.

İKİ KİŞİ DAHA KATILDI

Bu arada Afyon kampı tüm yoğunluğuyla devam ederken 1.5 sezondur Ağrı 1970'te forma giyen Kuban Altunbudak ve Nazilli'de oynayan Erdem Özcan da kiralık sözleşmeleri bitince ekibe dahil oldu. Ayrıca altyapı patentli 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Öğrüce, 17 yaşındaki ön libero İsa Toygar Ekinci ve 16 yaşındaki santrfor Mehmet Onur da teknik heyetin gözüne girmeye çalışıyor.