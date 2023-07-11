Altınordu’da Polat ayrıldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da öz kaynak sisteminden yetişen 19 yaşındaki sol kanat Polat Abay'la yollar ayrıldı. Muğla Atletikspor'da futbola başlayıp, 2014'te Altınordu altyapısına transfer olan ve 2019'da profesyonel sözleşme imzalayan Polat, A takımda fazla forma şansı bulamadan yuvadan uçtu. Alt yaş gruplarında 41 kez milli formayı terleten genç futbolcu Altınordu'ya teşekkür ederek, "Burada futbol oynadığım süre boyunca birlikte çalıştığım başkanım Seyit Mehmet Özkan'a yönetim kurulu üyelerimize, tüm hocalarıma, kulüp çalışanlarımıza bana gösterdikleri sevgi ve destekten dolayı çok teşekkür ederim" diye konuştu.

AVRUPA'DAN TALİP VAR

Altınordu'dan ayrılan Polat Abay ile Hollanda 2. Ligi ekibi Den Haag'ın yanı sıra İsveç ve Belçika'dan bazı kulüplerin ilgilendiği belirtildi. Geçen sezon kiralık olarak Karşıyaka ve Nazilli Belediyespor'da top koşturan Polat'ın kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği ifade edildi.