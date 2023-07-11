Bodrum’dan Kappel bombası

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Bodrumspor, transferde arayışlarını hücum bölgesine çevirdi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in kapısından dönen ve yeni sezona iddialı bir şekilde başlamak isteyen yeşil-beyazlı ekip, geçen sezon Pendikspor'da şampiyonluk yaşayan ve sözleşmesi sona eren deneyimli golcü Leandro Kappel'i radarına aldı. Dış transferde ilk hamlesini Denizlispor'dan Muhammed Gönülaçar ile yapan ardından da Sparta Prag'dan Ondrej Celustka ile sözleşme imzalayan Muğla temsilcisi, Surinamlı oyuncu ve temsilcisi ile masa oturdu. İlk görüşmelerden olumlu ayrılan Kappel'in adı geçen sezon devre arasında da Bodrum ile anılmış ancak bonservis bedeli nedeniyle anlaşma sağlanamamıştı.

SICAK BAKIYOR

Birçok 1. Lig ekibinin kıskacında olan oyuncu Süper Lig tecrübesi ve kıvrak sol ayağı nedeniyle birçok takımın transfer listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Daha önce Altay ve Denizlispor'da oynayan hücumcu, Bodrum'da oynamaya oldukça sıcak yaklaşıyor.

EMRAH OLMADI

Bodrumspor, bir süredir çaba gösterdiği orta saha transferinde mutlu sona ulaşamadı. Yeşilbeyazlı kurmaylar, Süper Lig temsilcisi Kayserispor ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki orta saha Emrah Başsan ile masaya oturmuştu. Deneyimli ismin istediği yüksek maaş nedeniyle Bodrum yönetimi ilk görüşmeden sonuç alamazken, başarılı oyuncu Sivasspor ile anlaşarak yine Süper Lig'de kaldı.

ÜZEYİR KALIYOR

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Bodrumspor'da Üzeyir Ergün'e geçtiğimiz gün Kocaelispor'un talip olduğu öne sürülmüştü. Geçen sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken ve sözleşmesi 30 Haziran 2024'e kadar devam eden deneyimli savunmacı Muğla ekibinde kalmaya karar verdi. Teknik direktör İsmet Taşdemir'in 30 yaşındaki deneyimli isimle çalışmak istediğini oyuncuya ilettiğini ve bir sezon daha takımda kalması konusunda ricacı olduğu öğrenildi.