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Haberler Spor Jorge Jesus Marega’yı kovdu

Jorge Jesus Marega’yı kovdu

Jorge Jesus Marega’yı kovdu
Fenerbahçe'den ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anlaşan Jorge Jesus, çalışmalara gergin başladı. Portekizli teknik adam, performansından memnun kalmadığı yıldız oyuncu Moussa Marega'yı antrenmandan kovarak Riyad'a gönderdi. Al-Hilal, dün Avusturya'daki hazırlık maçında SC Lanskoru'u 6-0 yenerken Marega kadroda yer almadı. Olayla ilgili kulüpten de bir açıklama yapıldı. Mavi-beyazlı ekip, "Teknik Direktör Jesus, Marega'yı Avusturya kampından ayrılmasına ve Riyad'a dönmesine, aynı zamanda antrenman programına burada devam etmesine karar verdi" ifadelerine yer verildi.
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