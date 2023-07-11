KAF-KAF Tunç’a talip

TFF 3. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka'da transfer çalışmaları aralıksı sürüyor. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Kaf-Kaf, Yeni Mersin İdman Yurdu'nda forma giyen 32 yaşındaki Tunç Murat Behram'ı kıskacına aldı. Sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sonlanacak Tunç Behram ile masaya oturan İzmir temsilcisi, deneyimli oyuncu ile büyük oranda anlaştı. Eski öğrencisi ile çalışmak isteyen Karşıyaka Teknik Direktörü Ersin Aka, transferi noktalamak için oldukça ısrarcı davaranıyor. Deneyimli oyuncu ile yeniden masaya oturacak yeşil-kırmızılı kurmayların transferi önümüzdeki günlerde netleştirmesi bekleniyor.