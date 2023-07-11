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Haberler Spor Menemen FK Enver’i istiyor

Menemen FK Enver’i istiyor

Menemen FK Enver’i istiyor

Menemen FK'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Transfere ara vermek istemeyen Menemen FK, geçtiğimiz günlerde Bursaspor'dan ayrılan Enver Cenk Şahin ile de temasa geçti. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile görüşmelerin olumlu geçmesi durumunda bu transferin de resmiyet kazanması bekleniyor.

İKİ TAKVİYE DAHA YAPMIŞTI

Enver Cenk Şahin, geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla 27 maça çıkarken 10 gol kaydetme başarısı gösterdi. Teknik direktör Cenk Laleci'yi takımın başına getiren İzmir ekibi orta saha oyuncusu Mehmet Alp Kurt'u ve Borussia Dortmund altyapısından yetişen sağ bek Emir Terzi'yi kadrosuna katmıştı.

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