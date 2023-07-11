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Haberler Spor Trabzon’dan Reus harekatı

Trabzon’dan Reus harekatı

Trabzon’dan Reus harekatı
Alman spor siteleri, Borussia Dortmund'da kaptanlık görevini bıraktığını açıklayan Marco Reus'un Trabzonspor ile görüştüğünü öne sürdü. Yapılan haberlerde, Reus'un kariyerinin son bölümünde Almanya dışında futbol oynamak istediğini ve bu seçeneklerden birisinin de Trabzonspor olduğu iddia edildi. 10 numara mevkiinin yanı sıra sol ve sağ kanatta da görev yapabilen 34 yaşındaki Alman yıldız, 2012 yılından bu yana Borussia Dortmund'un formasını giyiyor. Bundesliga'da 365 maça çıkan Reus, 150 gol attı 110 da asist yaptı.
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