ZİRVEDEYİZ

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından 40 ülkeden 1500'e yakın sporcunun katılımıyla Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva sona erdi. Türkiye, büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde düzenlenen turnuvada 34 altın, 37 gümüş ve 73 bronz olmak üzere 144 madalya elde etti. Türk sporcular, yıldızlar kategorisinde 12 altın, 18 gümüş ve 32 bronz olmak üzere 62, gençler kategorisinde ise 17 altın, 12 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 56 madalya kazandı.

3 KATEGORİDE DE BİRİNCİ OLDULAR

Büyükler kategorisinde Emine Göğebakan (46 kilo), Zeynep Taşkın (53 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo), Nafia Kuş (+73 kilo), Ömer Körpe (68 kilo) altın madalya aldı. Tuvanna Keskin (46 kilo), Gülse Polat (57 kilo), Zehra Kavukcuoğlu (+73 kilo), Furkan Çamoğlu (54 kilo), İbrahim Öter (63 kilo), Berkay Erer (68 kilo) ve Hüseyin Demircioğlu (+87 kilo) gümüş madalya kazanırken, Ruhat Akalın (46 kilo), Canan Gündüz (46 kilo), Hiranur Bayraktar (49 kilo), Senanur Çelik (53 kilo), Elif Öztabak (53 kilo), İkra Kayır (67 kilo), Huriye Ergin (73 kilo), Esra Akbulak (+73 kilo), Ayselnur Sağlık (+73 kilo), Haktan Can (54 kilo), Enes Kaplan (58 kilo), Emircan Turan (68 kilo), Yiğithan Kılıç (74 kilo), Doğukan Kurutaş (80 kilo) bronz madalya aldı.