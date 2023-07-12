Kırkpınar’a Antalya damgası

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl en çok madalya Antalya'ya gitti. Son Kırkpınar'da er meydanında 2 bin 141 pehlivan güreşirken, 14 farklı boyda 56 pehlivan kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Organizasyonda en çok madalyayı Antalyalı pehlivanlar elde etti. Başpehlivanlık final müsabakasına çıkan Yusuf Can Zeybek ve İsmail Balaban'ın Antalyalı olması dikkati çekti. Antalya'nın yağlı güreşe verdiği destek ve önem, başpehlivanlar dışında 15 pehlivanın da dereceye girmesiyle kendini gösterdi. Bu sezon Antalyalı güreşçiler 15 madalya ile açık ara başı çekti. Antalya'yı 7 madalya ile Balıkesir takip etti. İstanbul 6, Kocaeli 5, Muğla, Denizli, Bursa, Yalova ve Ankara 3'er, Çanakkale 2, Edirne 1, Tokat 1, Kahramanmaraş 1, Çorum 1, Samsun 1 ve Zonguldak ise 1'er madalya kazandı.