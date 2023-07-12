Manisa’da Ömer sesleri

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Manisa FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Karagümrük'ten Kerim Frei, Ümraniyespor'dan Oğuz Gürbulak, Antalyaspor'dan Alperen Uysal ve son olarak Denizlispor'dan Kadir Kurt'u kadrosuna katan Manisa ekibi, gözünü savunmaya çevirdi. Geçen sezon arka bölgede yaşadığı problemleri çözmek için Eyüpspor'un 31 yaşındaki tecrübeli ismi Ömer Bayram'ı da radarına aldı. Bir dönem A Milli Takım formasını da terleten ve sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek oyuncuyla ilk teması kuran kurmaylar, masadan olumlu kalktı.

TRANSFER LİSTELERİNDE ÜSTTE

İstanbul temsilcisi ile bonservis bedeli üzerinden bir pazarlık yapacak Manisa temsilcisi, önümüzdeki günlerde transferi netleştirecek. Daha önce üç sezon Akhisarspor forması giyen oyuncu, siyah-beyazlı ekipte de forma giymeye oldukça sıcak bakıyor. İstanbul ekibi, transferin gerçekleşmesi için sözleşmesi önümüzdeki sene sona erecek oyuncunun bonservisinde indirim yapabileceği öğrenildi.