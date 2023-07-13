Efeler 09’da Kanber tamam

TFF 3. Lig'de Efeler 09 SFK ilk görüşmeyi teknik direktör Veyis Kanber ile yaptı. Kulüp binasında gerçekleşen görüşmede Kanber ve ekibinin durumu görüşüldü. Kanber ile büyük ölçüde anlaşan Başkan Eymen Atay'ın iç transfer görüşmelerine de teknik heyetin vereceği rapor doğrultusunda başlayacağı öğrenildi. Recep Daylak ve Serkan Demirkol'un ayrıldığı Aydın temsilcisinde teknik direktör Veyis Kanber'in özellikle takım kaptanı Sabutay, Umut Kaya, Süleyman Çelik, Furkan Tuşik'in kadroda kalmasını istediği öğrenildi.