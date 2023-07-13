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Haberler Spor Fethiyespor’da takviyeler sürüyor

Fethiyespor’da takviyeler sürüyor

ERDOĞAN CANKUŞ
Fethiyespor’da takviyeler sürüyor
TFF 2. Lig'de dış transferde son olarak Süper Lig temsilcisi Alanyaspor'dan 20 yaşındaki sağ bek Çağan Kayra Erciyas'ı kiralayan Muğla temsilcisi Fethiyespor, Kırklarelispor'dan stoper Burak Albayrak ile de sözleşme imzaladı. Kariyerinde Çaykur Rizespor, Kırklarelispor, Erokspor, Niğde Anadolu, Sarıyerspor, Serik Belediyespor, Menemenspor gibi kulüplerde forma giyen 25 yaşındaki futbolcu 2 yıllığına Fethiyeli oldu. Fethiyespor iç transferde ise Burak Başkaya ve Onur Taha Takır ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdı.
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