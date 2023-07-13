İzmir BŞB’den şok karar

Maddi sıkıntılar yaşayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çok konuşulacak bir gelişme daha yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyespor, yeni sezonda hentbolda Avrupa Kupaları'na katılmama kararı aldı. Geçen sezon Hentbol Süper Lig'i 3. sırada bitiren, EHF Avrupa Kupası'nda da çeyrek finale kadar giderek İzmir'i gururlandıran İzmir BŞB. Kadın Hentbol Takımı ile Erkek Hentbol Takımı'nın Avrupa'da yer almayacak olması şok etkisi yarattı. İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Ersan Odaman da Avrupa'dan çekildiklerini doğruladı. Odaman şunları söyledi: "Yeni dönem için bütçeleri ufalttık. Kadroda problem olduğu için uygun görmedik. Hentbolda Avrupa'da iddialı olamayacağımız için yer almayacağız." İzmir ekibinde mali küçülme nedeniyle Yeliz Özel, Anca- Mihaela Rombescu, Ece Sözmen, Yasemin Güler, Burcu Dindar ile Ece Bircen gibi önemli oyuncuların da takıma veda ettiği ögrenildi.