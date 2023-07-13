Soma amatörden Şemsettin’i aldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor, Manisa Süper Amatör Lig takımlarından Kırkağaç Acar İdmayurdu'nun defans oyuncusu Şemsettin Avcı'yı kadrosuna dahil etti. Teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim 23 yaşındaki futbolcuyu transfer etti. Öte yandan siyah-beyazlılar, altyapıdan yetiştirdiği 3 oyuncuyu A takıma aldı. U-19 altyapı kadrosundan 2005 doğumlu İdris Ersoy, U-17 altyapı kadrosundan 2006 doğumlu kaleci Arda Aydoğdu ve orta saha oyuncusu Orhan Ertaş A takım kamp kadrosunda yer aldı.