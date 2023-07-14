Bodrum’da Balde sesleri

TRENDYOL 1. Lig'de çalışmalarını sürdüren Bodrumspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Kadrosunu stoper Celutska ve orta saha Muhammed Gönülaçar ile güçlendiren yeşil-beyazlıların, Olimpija Ljubljana forması giyen tecrübeli kanat Aldair Adulai Djalo Balde ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi.

348 MAÇTA 57 GOL

31 yaşındaki Gine uyruklu Portekizli oyuncunun iki sezondur oynadığı Sloven ekibiyle sözleşmesi sona ererken, bu süreçte 75 mücadelede ağları 9 kez sarstı. Kariyerine Portekiz ekibi Penafiel'de başlayan tecrübeli yıldız, Olhanense, Güney Kıbrıs ekibi AEL Limassol ve Onisilos Sotira, Portekiz ekibi Gil Vicente ve Uniao Madeira ile yine Sloven ekibi Tabor Sezana'da da görev yaptı. Profesyonel kariyerinde 348 karşılaşmada görev yapan Balde, rakip ağları 35 kez havalandırırken, 22 golün de pasını verdi. Bodrumspor'un, Balde'ye imzayı bir iki gün içinde attırması bekleniyor.

HAREKETLİ SAATLER YAŞANIYOR

BODRUMSPOR, 2019-2020 sezonundan beri kadrosunda yer alan Süleyman Özdamar ve Celal Dumanlı ile yola devam edecek. Yeşilbeyazlılar iki tecrübeli futbolcunun sözleşmesini 2024-2025 sezonu sonuna kadar yeniledi. Kulübün Süleyman geçen sezon 36 resmi maça çıkarken, 3 gol ve 2 de asist katkısı verdi. Celal ise 37 maçta 5 gol kaydederken, 2 de asist yaptı. Bodrumspor, yıllardır takımda forma giyip sözleşmesi sona eren stoper Onur Akbay, kiralık orta saha Hakan Yeşil ve Melih Enes Uygun'la ise yollarını ayırdığını açıkladı.