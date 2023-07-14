İstiklal Marşı’nı okutmak hayalimdi

GEÇEN yıl düzenlenen 2022 Avrupa Şampiyonası'nın ardından spora ara veren Fatma Zehra Köse, yaşadıklarını anlattı. Teyzesinin gittiği eskrim dersinde bu spora başladığını anlatan Köse, "Her zaman hedefler koydum kendime; 2014 Yaz Olimpiyatları, Avrupa şampiyonası ve dünya şampiyonası oldu. Hayal etmenin başarmanın yarısı olduğunu da anladım. Hayallerimde hep İstiklal Marşı'nı okutmak vardı. Gece yatarken maç anlarını hayal ederdim" dedi. Başantrenör Valery Shturbabin ile çağ atladıklarını söyleyen başarılı sporcu, "2017'de Avrupa şampiyonluğunu aldığımız zaman imkansız diye gittik ama maç içinde öyle olmadı. Emin adımlarla ilerlemek lazım" diye konuştu.